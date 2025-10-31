Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarındaki konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 14 sanığın yargılanacağı dava tarihi netleşti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 6 Ocak’ta görülmesine karar verdi.

İddianame kabul edildi

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, ABB’deki konser harcamalarıyla ilgili sanıklar hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim’de kabul etmişti. Mahkeme, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırlayarak dava tarihini belirledi.

Soruşturmanın kapsamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporları inceleme yaptı. Rapora göre ABB’de 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Şüpheliler ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak” suçlarından tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dava önemi

5’i tutuklu 14 sanığın yargılanacağı dava, ABB’nin konser harcamalarıyla ilgili en kritik süreç olarak görülüyor. Mahkeme, sanıkların ifadeleri, bilirkişi raporları ve mali belgeler ışığında karar verecek.