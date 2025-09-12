Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısı, CHP’lilerin Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişini protesto etmesiyle gergin başladı. Toplantıda karşılıklı sloganlar atılırken, Başkan Vekili Polat Bora Mersin’e kalem fırlatılması gerilimin tırmanmasına neden oldu.
Sloganlar ve protestolar meclisi karıştırdı
CHP’liler, Başkan Çerçioğlu’nun partisinden AK Parti’ye geçişini protesto etmek için toplantı boyunca sloganlar attı. AK Partili üyeler de karşılık verince ortam zaman zaman gerildi.
Kalem fırlatma gerilimi zirveye çıkardı
Başkan Vekili Polat Bora Mersin’e kalem fırlatılması sonrası Mersin, sorumlu kişiyi işaret ederek dışarı alınmasını talep etti. Olay üzerine toplantının ilerleyen tarihe ertelendiği öğrenildi.
Kaynak: Aydın Hedef