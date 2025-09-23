Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik operasyonla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yavaş, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere dair yapılan harcama incelemelerinde herhangi bir kamu zararının bulunmadığını söyledi.

Operasyonun ayrıntıları

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2021-2024 yıllarında düzenlenen konser harcamalarının kamu zararına yol açtığı iddia edildi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yavaş: Kamu zararı yok

Gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu dönemde hem belediye birimleri hem de mülkiye müfettişlerinin harcamaları incelediğini belirterek, “Bir kamu zararı bulunamadı” dedi.

“Farklı yöne çekilmeye çalışılıyor”

Yavaş, operasyonun “ihaleye fesat karıştırma” gibi iddialarla farklı bir çerçeveye taşındığını öne sürdü. Başkan Yavaş’ın ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında ABB’nin eski ve mevcut kültür dairesi yöneticileri ile bazı organizasyon şirketlerinin sahip ve ortakları yer alıyor. Şüphelilerin “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından işlemleri sürdürülüyor.