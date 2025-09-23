Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Belediye başkanlığı döneminde birçok tartışmalı uygulama ile gündeme gelen ve hakkında birçok soruşturma olmasına karşın somut adım atılmayan eski ABB Başkanı Melih Gökçek, operasyonu saatler önce sosyal medyadan duyurdu. Bu paylaşım tartışmalara neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyon hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız. İddialara konu olayın özü şudur: Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış.”

Özel açıklamasına şöyle devam etti:

“Meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor. Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya ‘hırsız’ ya ‘FETÖ’cü’ denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar. Sosyal medyadan ‘bomba’ görseliyle duyuru yapıyor. Olayın algı operasyonunu ise bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan “soru-cevap” notu gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor.

Gerçek ise şudur: AK Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız!”