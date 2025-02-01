CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ordudan ihraç edilen teğmenleri savunmasına, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Abbas Gündüz sert bir yanıt verdi. Gündüz, Atatürk'ün askeri disiplini vurguladığını belirterek, disiplinsizlik nedeniyle ihraç edilen askerlerin savunulmasının büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

"Önce ihanetle aldığın koltuğa sahip çık!"

Gündüz, yaptığı açıklamada Özgür Özel'in, "ihanetle aldığı koltuğa sahip çıkması" gerektiğini belirtti. Atatürk’ün disiplinli bir ordu kurduğunu ve bu orduyu savunmanın her vatandaşın görevi olduğunu vurguladı. Gündüz, "Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en disiplinli ordularından biridir. Atatürk, disiplini her şeyin önünde tutmuştur. Özgür Özel, önce kendi ihanetle aldığı koltuğa sahip çıksın, sonra bilmediği konularda konuşmasın." diyerek sert bir eleştiride bulundu.

TSK'ya iftiralar ve disiplinsizlik eleştirisi

Gündüz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştirilerin de yersiz olduğunu, ihraç edilen teğmenlerin disiplinsizliklerinden dolayı ordudan atıldığını belirtti. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek teğmenlerin ihraç edilmesini yanlış bir algı olarak nitelendirdi. Ayrıca, disiplinsizlik yapanları savunmanın, şehit ve gazi ailelerine saygısızlık olduğunu vurguladı.

Abbas Gündüz, CHP içindeki disiplinsizlikle ilgili de eleştirilerde bulunarak, partinin ihraç ettiği disiplinsiz üyelerin teğmenlerin disiplinsizliğine dair sessiz kalmalarını eleştirdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.