Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’deki konser alımlarına ilişkin soruşturma kapsamında Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi.

Savcılıktan ABB’ye “konser” soruşturması hamlesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) 32 konser hizmet alımında usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı öne sürülüyor.

Ne olmuştu?

Soruşturmanın geçmişine göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporları dosyaya dahil edildi.

Bu raporlarda, ABB’nin 32 konser hizmet alımı sırasında usulsüzlükler yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddia edildi.

23 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında eski ABB bürokratlarının ve şirket yetkililerinin bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek savcılık tarafından sorgulandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine 5 kişi, “zimmet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği izin talebinin ardından, Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucu Mansur Yavaş hakkındaki sürecin nasıl ilerleyeceği belli olacak.

Resmî açıklama bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Mansur Yavaş cephesinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yavaş’ın, daha önce benzer iddialara “belediyenin tüm harcamalarının şeffaf ve denetime açık olduğu” yönünde açıklamalarla yanıt verdiği biliniyor.