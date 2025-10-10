Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) bazı konser ve etkinliklerde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında Başsavcılığın taleplerini duyurdu ve Yavaş ile Uzunoğlu’nun “görevi kötüye kullanma ve denetim görevinin ihmali” suçlamaları çerçevesinde soruşturulacağını belirtti.

Olayın detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan raporlar, MASAK incelemeleri, Sayıştay raporları ve bilirkişi incelemelerine göre, ABB’de gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin TL zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi mahkemede sorgulanmıştı. Sorgulananlardan 5 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hukuki süreç

Başsavcılık, Yavaş ve Uzunoğlu’nun müteselsil sorumluluk çerçevesinde denetim ve yetki görevlerini ihmal ettiklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Soruşturma izni verilmesi durumunda, Başkan Yavaş ve Özel Kalem Müdürü hakkında görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla resmî süreç başlayacak.