Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturmasında, 14 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, kamu zararına yol açan harcamalarla ilgili iddialarla devam ediyor.

Konser harcamalarına yönelik usulsüzlük soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili yapılan harcamaların kamu zararına neden olup olmadığına odaklanıyor. Harcamalarla ilgili yapılan incelemelerde usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

14 şüpheli gözaltına alındı

Başsavcılığın açıklamasına göre, 14 şüpheliye yönelik yapılan operasyon sonucunda 5’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın eski kültür ve sosyal işler dairesi başkanları ve şube müdürleri de bulunuyor.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları ve organizasyon şirketleri de yer alıyor. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Yetkililer, söz konusu usulsüzlüklerin kamu zararı oluşturduğunu iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi eski Başkanı H.A.B., Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon’un sahibi O.E. gibi önemli isimler soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltı kararı verilen 13 şüpheli ile birlikte ifadeler kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli de dahil olmak üzere 14 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemleri tamamlanmakla; Şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç'nin Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından tutuklanmaları talebiyle, Şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S. E, Gurudan Şirketi sahibi A. A ve Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T adli kontrol talebiyle

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

5 Kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı

Soruşturma sonucunda tutuklama talepleri değerlendirildi ve 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın detayları ve tutuklanan kişilerin ifadeleri, kamuoyuyla paylaşılacak.