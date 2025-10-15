ABD federal savcıları, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un yönetim kurulu başkanı Chen Zhi (diğer adıyla Vincent Chen) hakkında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açtı.

Mahkeme belgelerine göre, Chen’in yönettiği iddia edilen uluslararası ağ, 127.271 Bitcoin (yaklaşık 14 milyar dolar) değerinde kripto varlığı yasa dışı yollarla elde etti. Yetkililer, bu Bitcoin’lere mağdurlara tazminat sağlamak amacıyla el koyulduğunu duyurdu.

“Pig-butchering” yöntemiyle milyarlarca dolar toplandı

Savcılığın iddianamesinde, Chen ve şebekesinin kurbanları “pig-butchering” (kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çekme) adı verilen yöntemlerle dolandırdığı öne sürülüyor.

Ağın, dünya genelinde binlerce kişiyi kandırarak milyarlarca dolar topladığı ve parayı lüks yatlar, özel jetler, sanat eserleri ve gayrimenkuller üzerinden akladığı iddia ediliyor.

İddianamede Chen’in zaman zaman “günde 30 milyon dolar kazandıklarını” övünerek söylediği belirtiliyor.

Zorla çalıştırma kampları ve insan hakları ihlalleri

Belgelerde, Prince Holding Group’un Kamboçya’da en az 10 zorla çalıştırma kampı kurduğu ileri sürülüyor.

Bu kamplarda, sahte iş ilanlarıyla kandırılan göçmenlerin tutulduğu, bazen şiddet gördükleri ve dövüldükleri iddia ediliyor.

Chen’in en az bir vakada “ölümüne dövülmemesi” şartıyla şiddete onay verdiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kamboçya’da yaklaşık 100 bin kişi, çevrimiçi dolandırıcılık ağlarında zorla çalıştırılıyor.

Uluslararası yaptırımlar ve işbirliği

ABD ve İngiltere makamlarının koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında, ABD Hazine Bakanlığı Prince Holding Group’u “uluslararası organize suç örgütü” ilan etti.

Washington yönetimi, Chen’in hâlâ firari olduğunu belirtti.

Suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği açıklandı.

Kara para aklama zinciri ve siyasi bağlantılar

Savcılığa göre, yasa dışı elde edilen paralar paravan şirketler üzerinden aklanmış; bir bölümü lüks yatırımlara, bir kısmı ise gayrimenkule yönlendirilmiş.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve eski lider Hun Sen ile yakın bağları bulunan Chen’in, ülkesinde “neak oknha” (üst düzey onursal iş insanı) unvanına sahip olduğu belirtiliyor.

Harvard Asya Merkezi’nden ulusötesi suç uzmanı Jacob Daniel Sims, bu davanın “dolandırıcılık ekonomisinin oksijenini kesecek güçlü bir mesaj” niteliğinde olduğunu söyledi.

Mağdurların tazmini ve el konulan varlıklar

ABD Adalet Bakanlığı, el konulan 127.271 Bitcoin’in mağdurlara geri ödeme amacıyla kullanılacağını duyurdu.

Ancak kripto piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle, tazminat tutarının dava süreci boyunca değişebileceği not edildi.