ABD Adalet Bakanlığı, Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in, Donald Trump hakkında hazırladığı raporun "seçimlere müdahale" ile ilgili ilk bölümünü kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık, raporun yalnızca bu kısmının açıklanacağı bilgisini verdi, diğer kısmı ise gizli tutuldu.

Adalet Bakanlığı, 5 Kasım 2024'te Trump’a karşı açılan 2020 seçimlerine müdahale davasının düşürülmesinin ardından, raporda yer alan bulguların kamuoyuyla paylaşılmasında bir sakınca olmadığını duyurdu. Ancak, Trump'ın Florida’daki malikanesinde gizli belgeleri sakladığı iddiasıyla ilgili davaya dair bulgular gizli tutulacak ve yalnızca Kongre'ye sunulacak.

Bakanlık, kamunun ve sanıkların haklarını gözettiğini belirtti

Bakanlık, "Bu sınırlı açıklama, sanıkların haklarını korurken, kamunun da çıkarlarını gözetmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı. Kamuoyuna yapılan açıklamalarla, kamu güvenliği ve çıkarlarının dengelenmesi amaçlandı.

Özel Savcı Jack Smith, Trump’ı 2020 seçimlerinde kaybetmesinin ardından seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalışmakla suçlamıştı. Trump ise seçim öncesindeki mitinglerinde, göreve döndüğünde Smith’i derhal görevden alacağını belirtmişti.

Gizli belgelerle ilgili davanın durumu

Trump’a yönelik Florida’daki gizli belgeleri sakladığı iddialarıyla açılan dava, geçen temmuz ayında düşürülmüştü. Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davanın reddedilmesi gerekçesini, iddianameyi hazırlayan Savcı Jack Smith’in atanma ve finansmanını sorgulamasıyla açıklamıştı.