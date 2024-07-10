BAKÜ (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken, Bayramov ve Mirzoyan'ın Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması hususunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği belirtilen açıklamada, bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.