ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Biden, son 48 saat içinde kendisini geri gösteren anket sonuçlarını değerlendirdiğini ve bu kararı aldığını ifade etti. Özellikle COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyonda olan Biden'ın bu süreçte çekilme kararını netleştirdiği belirtildi.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Biden'ın yeniden seçilme yolunun kapanmak üzere olduğunu gösteren anket verilerini inceledikten sonra, çekilme kararını dün yardımcılarına ilettiğini belirtti. Biden'ın evde izole olduğu sırada, hala öksürük gibi belirtiler gösterdiği ve Demokrat Parti içinden çekilmesi yönünde baskı aldığı ifade edildi.

Biden, çekilme kararını duyurduğu açıklamasında, başkanlık görevinde odaklanmanın partisi ve ülkesi için daha iyi olacağına inandığını vurguladı. Ayrıca, yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini ve onun devam eden süreçte partiyi temsil etmesini istediğini ifade etti.

Biden'ın son zamanlarda Donald Trump ile birlikte çıktığı TV programında performansının eleştirilmesi, çekilme kararının arkasındaki diğer faktörlerden biri olarak gösterildi. Biden, bu eleştirilere karşı soğuk algınlığına bağlı olduğunu ifade etse de, kamuoyu üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu.

Biden'ın çekilme kararı, Demokrat Parti içinde yeni bir dönemi başlatabilir. Kamala Harris'in liderlik rolü ve gelecekteki başkanlık seçimleri için olası senaryolar da şimdiden değerlendirilmeye başlandı.