Biden’ın tartışma performansı Demokratlar arasında endişelere yol açarken, başkan bağışçılarına güvence verdi: "Söz veriyorum bu seçimi kazanacağız."

Tartışma performansı endişe yarattı

5 Kasım 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde CNN'in canlı yayınında bir araya gelen Biden ve Trump, kıyasıya tartıştı. Biden'ın performansı, bazı yorumcular tarafından yetersiz bulunarak adaylığına dair soru işaretleri oluşturdu.

Eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın tartışma performansını "harika olmadığını" belirtti. Eski iletişim direktörü Kate Bedingfield ise performansı "gerçekten hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Bağış etkinliklerinde performansını savundu

BBC'nin haberine göre, New York ve New Jersey'deki bağış etkinliklerine katılan 81 yaşındaki Biden, tartışma performansını savundu. Demokrat bağışçılara seslenen Biden, "Harika bir gece geçirmedim ama Trump da geçirmedi" itirafında bulunarak, "Size söz veriyorum bu seçimi kazanacağız" dedi.

Demokratların endişeleri

Biden’ın tartışma programındaki performansı, Demokrat Parti içindeki bazı kesimlerde adaylığıyla ilgili endişelere yol açtı. Ancak Biden, bağışçılarına ve partisine, seçimleri kazanacağına dair güvence vererek destek istedi.

Biden’ın mesajı: Güven ve inat

Biden’ın bağışçılara verdiği güven mesajı, Demokrat Parti içinde adaylığına dair oluşan endişeleri yatıştırmayı amaçlıyor. "Size söz veriyorum bu seçimi kazanacağız" ifadesi, Biden'ın kararlılığını ve seçmenlerine olan güvenini vurguluyor