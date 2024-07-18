ABD Başkanı Joe Biden’ın korona virüs testi pozitif çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın hafif semptomlar gösterdiği ve Delaware’de karantinaya gireceği belirtildi.

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’ın Las Vegas'taki etkinliğin ardından yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği ifade edildi. Biden’ın Delaware'deki evinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getireceği vurgulandı. Beyaz Saray, Biden’ın durumu hakkında düzenli olarak bilgi paylaşacak.

Biden’ın doktorundan açıklama

Biden’ın doktoru tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Başkan halsizlik, burun akıntısı ve öksürük dahil üst solunum yolu semptomlarıyla başvurdu. Günün ilk etkinliğinde kendini iyi hissetti, ancak daha sonra kendisini iyi hissetmediği için Covid-19 testi yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Başkan, CDC kurallarına uygun olarak karantinaya girecek. Semptomları hafif seyrediyor, solunum hızı, ateşi ve nabzı normal. Başkan ilk Paxlovid dozunu aldı. Rehoboth'taki evinde kendini izole edecek” ifadeleri kullanıldı.

Biden’ın sosyal medya paylaşımı

Biden, Delaware'ye gitmek üzere Las Vegas'ta Air Force One uçağına bindiği sırada gazetecilere, "İyiyim, kendimi iyi hissediyorum" dedi. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Biden, "Covid-19 testim pozitif çıktı, ancak kendimi iyi hissediyorum ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Karantinada olacağım ve bu süre zarfında ABD halkı için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Covid-19 vakaları

Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022’de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. Ancak 30 Temmuz'da tekrar testi pozitif çıkan Biden, 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.