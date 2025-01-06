ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin karasularında geniş alanlarda petrol ve doğalgaz sondajını yasaklayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ile Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğalgaz sondaj yapılmayacağını kaydetti.

Biden, “Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir” ifadesini kullandı.

Biden, yasak kapsamında 625 milyon dönümden fazla su alanının sondajdan korunacağını belirterek, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu aktardı.