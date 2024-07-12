ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde "Ukrayna Sözleşmesi" imza töreninde yaptığı konuşmada bir gaf yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i sahneye çağırırken, yanlışlıkla "Başkan Putin" diyen Biden, durumu hemen toparlamaya çalıştı.

Biden'ın zirvedeki konuşması

NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Ukrayna Sözleşmesi" imza töreninde konuşan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın vahşetine dikkat çekerek, NATO'nun ve müttefik ülkelerin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı. Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlik içinde hareket edeceklerini belirtti.

Gaf ve düzeltme

Konuşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i sahneye çağırmak isteyen Biden, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." diyerek bir gaf yaptı. Kısa bir süre şaşkınlık yaratan bu hatanın ardından Biden, kürsüden ayrılmak üzereyken hatasını fark edip durumu toparlamaya çalıştı. Biden, "Başkan Putin mi? Putin’i yenmeliyiz. Başkan Zelenskiy. Putin’i yenmeye çok odaklanmışım" ifadeleriyle hatasını düzeltti.

Sağlık tartışmaları yeniden gündemde

Bu gaf, Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı yayın münazarası sonrasında sıkça gündeme gelen bu tartışmalar, Biden'ın yaşadığı bu son olayla birlikte tekrar kamuoyunun dikkatini çekti.