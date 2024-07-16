ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtirken, Trump'ın başkanlık yarışındaki yükselişi piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Trump’ın başkanlık yarışı ve küresel piyasalar

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğradı. Bu olay, hem başkanlık yarışını hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi. Analistler, saldırının Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Trump’ın başkanlık yarışındaki yükselişi, ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği endişesini artırıyor. Özellikle Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısı artıyor.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşmesine dair güvenin biraz arttığını, ancak iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın tepki verebileceğini söyledi. Powell, yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indirimi yapılacağına dair beklentileri de güçlendirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 104,26 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 2 bin 430 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yaklaşık 84 dolardan alıcı buluyor.

ABD ve Avrupa borsaları

New York Borsası'nda Nasdaq ve S&P 500 endeksleri yükselirken, Dow Jones endeksi rekor kapanış gerçekleştirdi. Ancak Avrupa borsalarında negatif bir seyir hakim oldu. Trump’ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizlikler Avrupa’da risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Asya piyasaları ve ticaret savaşları

Asya pay piyasalarında ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimali tedirginlik yaratıyor. Japonya’da Nikkei 225 ve Güney Kore’de Kospi endeksleri artış gösterirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi geriledi.

Türkiye piyasaları ve beklentiler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi zirvelerini görürken, Dolar/TL kuru satıcılı seyir izliyor. Analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

11.00: Türkiye, Haziran ayı bütçe dengesi

12.00: Almanya ve Avro Bölgesi, ZEW ekonomik güven endeksi

12.00: Avro Bölgesi, Mayıs ayı dış ticaret dengesi

15.30: ABD, Haziran ayı perakende satışlar