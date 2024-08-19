ABD borsaları, geçtiğimiz hafta yeni ekonomik verilerin desteğiyle kayda değer bir toparlanma yaşadı. Özellikle Temmuz ayında beklenenden daha zayıf gelen iş piyasası verileri ve işsizliğin pandemiden bu yana en yüksek seviyeye çıkması, yatırımcıları endişelendirmişti. Ancak, son veriler ışığında, ekonominin yumuşak bir iniş yapabileceği yönündeki umutlar güçlenmeye başladı.

Yumuşak iniş umutlarını güçlendiren veriler

Wall Street'teki stratejistler, ekonominin yumuşak bir iniş yapacağına dair dört önemli veri noktasını vurguluyor:

Enflasyondaki düşüş:Tüketici fiyatları, Temmuz ayında yıllık bazda %2,9 oranında arttı. Bu, ekonomistlerin beklediği %3'lük artışın altında kalarak enflasyonun düşüşte olduğunu gösterdi. İşsizlik başvurularındaki düşüş: İşsizlik başvuruları, geçen hafta 227 bine gerileyerek beş haftanın en düşük seviyesine indi. Bu durum, iş gücü piyasasının halen dirençli olduğunu gösteriyor. Tüketici harcamalarındaki sıçrama: Perakende satışlar Temmuz ayında %1 oranında artarak beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Bu da tüketici harcamalarının hala güçlü olduğunu işaret ediyor. Küçük işletme güvenindeki artış: Küçük işletme güveni, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, ekonomik iyimserliğin küçük işletmeler arasında da yaygın olduğunu gösteriyor. Jackson Hole Sempozyumu öncesi küresel piyasalarda karışık seyir

Fed’in faiz politikası ve yumuşak iniş senaryosu

Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler de borsalardaki iyimserliği artırıyor. Wells Fargo, Fed'in faiz indirimine gitmesinin hisse senetlerinde 1995 benzeri bir yükseliş dalgası yaratabileceğini belirtiyor. Ayrıca, FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in bu yıl sonuna kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşürme olasılığını %41 olarak fiyatlıyor.