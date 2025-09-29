Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD borsasında S&P 500 dışında, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri de günü farklı oranlarda artışlarla tamamladı. Piyasalardaki hafif pozitif hava, risk iştahını artırıyor.

Hafif yükseliş, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketlere yönelmesini sağladı. Analistler, piyasada dengeli bir iyimserlik havasının hakim olduğunu belirtti.

ABD borsasında S&P 500 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izledi ancak artış trendiyle günü kapattı . 13 puanlık yükseliş, endeksin %0,20 değer kazanmasını sağladı.

