ABD borsasında S&P 500 endeksi, günü 13 puanlık artış ve %0,20 yükselişle tamamladı. Endeks, piyasada hafif pozitif bir hava oluşmasına katkı sağladı.

Borsa İstanbul bazı hisselere geçici kısıtlamalar getirdi
S&P 500’de günlük hareketlilik

ABD borsasında S&P 500 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izledi ancak artış trendiyle günü kapattı. 13 puanlık yükseliş, endeksin %0,20 değer kazanmasını sağladı.

Yatırımcıların odağında

Hafif yükseliş, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketlere yönelmesini sağladı. Analistler, piyasada dengeli bir iyimserlik havasının hakim olduğunu belirtti.

Genel piyasa görünümü

ABD borsasında S&P 500 dışında, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri de günü farklı oranlarda artışlarla tamamladı. Piyasalardaki hafif pozitif hava, risk iştahını artırıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ