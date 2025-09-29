ABD borsasında S&P 500 endeksi, günü 13 puanlık artış ve %0,20 yükselişle tamamladı. Endeks, piyasada hafif pozitif bir hava oluşmasına katkı sağladı.
S&P 500’de günlük hareketlilik
ABD borsasında S&P 500 endeksi, gün boyunca dalgalı seyir izledi ancak artış trendiyle günü kapattı. 13 puanlık yükseliş, endeksin %0,20 değer kazanmasını sağladı.
Yatırımcıların odağında
Hafif yükseliş, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketlere yönelmesini sağladı. Analistler, piyasada dengeli bir iyimserlik havasının hakim olduğunu belirtti.
Genel piyasa görünümü
ABD borsasında S&P 500 dışında, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri de günü farklı oranlarda artışlarla tamamladı. Piyasalardaki hafif pozitif hava, risk iştahını artırıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ