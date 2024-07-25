Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesinde Rusya ve Çin'e ait askeri uçakları tespit ederek engelledi.

Çin ve Rus uçaklarının Alaska'ya yaklaşması

24 Temmuz 2024 tarihinde, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesinde (ADIZ) faaliyet gösteren Rusya'ya ait iki Tu-95 bombardıman uçağı ve Çin'e ait iki Xi'an H-6 tipi uçağı tespit etti. NORAD, ABD ve Kanada'dan havalanan savaş uçaklarıyla bu uçakları engelledi ve takip etti. Uçakların uluslararası hava sahasında kaldığı, Amerikan veya Kanada egemen hava sahasına girmediği belirtildi.

NORAD'ın açıklaması ve uyarısı

NORAD'dan yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin bir tehdit olarak görülmediği ancak dikkatle izlenmeye devam edileceği belirtildi. "NORAD, Kuzey Amerika yakınlarındaki rakip faaliyetlerini izlemeye ve mevcudiyete mevcudiyetle karşılık vermeye devam edecektir" denildi.

NORAD nedir?

NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında iki uluslu bir komutanlıktır. Uçakları tespit ve takip etmek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar, ayrıca savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağı kullanır. Bu komutanlık, Kuzey Amerika'nın hava ve uzay savunmasını sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.