Aviation Week'te yer alan habere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET'in ABD Donanması için yeni bir eğitim uçağı olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Sierra Nevada Corporation (SNC), ABD'de kurulan ve uçak bakımı, montajı ve uzay hizmetleri sunan bir şirket olarak, HÜRJET'i ABD Donanması için teklif etmeyi düşünüyor. T-45 Goshawk uçaklarının yerini alacak ileri seviye jet eğitim uçağı ihalesine, Sierra Nevada ve TUSAŞ ortaklığında bir teklif sunulabilir.

ABD Donanması, yaşlanan T-45 Goshawk ileri seviye jet eğitim uçaklarını değiştirmeyi planlıyor, ancak bu değişim planı 2028'in ikinci çeyreğine kadar ertelendi. Donanma, toplam 145 adet jet eğitim uçağı almayı hedefliyor. HÜRJET, ihale için potansiyel adaylar arasında gösteriliyor.

Hassas İniş Modu

İhaledeki erteleme, uygun uçağın belirlenebilmesi için ABD Donanması’na süre kazandırırken HÜRJET gibi adayların da sürece dahil olmasına imkan tanıyor. HÜRJET, henüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmedi. 2025’te TSK’ya teslim edilmesi planlanıyor. ABD Donanması’nın ihalesi 2028’de imzalanacak. HÜRJET’in 2025-2028 yıları arasındaki uçuş başarısı sonucu etkileyecek. ABD Donanması, jet eğitim uçağında modern uçaklarda bulunan gelişmiş güvenlik ve çevresel koruma özelliklerinin bulunmasını istiyor. Donanma, kuş çarpması nedeniyle bazı uçaklarını kaybetmişti. Bu nedenle uçağın kuş çarpmasına dayanıklı gölgelik özelliğine sahip olması gerektiği özellikle vurgulanıyor. İleri jet eğitim uçağı için istenen diğer özellik ise Hassas İniş Modu (PLM) özelliği. Bu özellik, eğitim uçağının uçak gemilerine inişini sağlayacak.