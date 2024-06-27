ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 oranında büyüdü.

Beklentilerin üzerinde büyüme

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisini açıkladı. Verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 büyüme kaydetti. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 1,3 büyüme beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

Tüketici ve yerel yönetim harcamaları etkili

ABD ekonomisinin ilk çeyrekteki büyümesine tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlar katkıda bulundu. Özel envanter yatırımlarında ise azalış kaydedildi ve ithalat arttı.

Birinci çeyreğe ait nihai verilerde konut dışı sabit yatırımlar ve hükümet harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, ithalat ve tüketici harcamaları verileri aşağı yönlü revize edildi. İlk çeyrek için kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıkarıldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.