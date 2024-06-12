ABD'de merakla beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları için önemli bir gösterge olan enflasyon verileri, piyasalarda beklenenden düşük çıktı. Mayıs ayında yıllık bazda TÜFE yüzde 3,3 oranında arttı, bu oran piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

Enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 oranında arttı. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 3,4'ün altında kaldı. Aylık bazda ise değişim göstermeyen tüketici fiyatları, ekonomistlerin yüzde 0,1 artış beklentisini karşılamadı.

Çekirdek enflasyon da beklentinin altında

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Analistlerin beklentisi, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,5 artış yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları

Mayıs ayında enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,0 düşerken, yıllık bazda yüzde 3,7 artış gösterdi. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 oranında arttı. Bu durum, genel enflasyon oranını düşürücü etki yarattı.

Altın fiyatları yükselişte

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, altın fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı. Dün yüzde 0,3 artışla günü 2316 dolardan kapatan altının ons fiyatı, bugün 2328,50 doları gördü. Şu sıralarda altın ons başına yüzde 0,85 artışla 2339,02 dolardan işlem görüyor.

Piyasa tepkisi ve Fed'in kararları

ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 10 baz puan düşüşle yüzde 4,2946'ya geriledi. Piyasalarda, Fed'in faiz kararları ve Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Faiz oranlarına ilişkin izlenecek yol, altın fiyatları ve genel piyasa hareketliliği açısından büyük önem taşıyor.