Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu, Mayıs 2020'den bu yana TÜFE'deki ilk düşüş ve yıllık enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor.

Çekirdek enflasyon ve işsizlik verileri

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 222 bine düşerek tahminlerin altında kaldı. Analistler, bu verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Fed'in faiz indirimi beklentileri artıyor

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme olasılığı yüksek görülüyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda olduğunu belirtti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini ve daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

ABD piyasa verileri ve şirket bilançoları

Delta Air Lines, üçüncü çeyrek gelir beklentisini düşürmesiyle yüzde 4 değer kaybederken, Tesla'nın hisseleri Robotaxi tanıtımının ertelenmesi nedeniyle yüzde 8'in üzerinde düştü. Teknoloji şirketlerinde kar satışları öne çıkarken, Nvidia yüzde 5,6, Meta yüzde 4,1, Microsoft yüzde 2,5, Amazon yüzde 2,4 ve Apple yüzde 2,3 değer kaybetti.

Tahvil ve dolar endeksi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,21 seviyesinden kapanırken, dolar endeksi yüzde 0,5 azalarak 104,4 seviyesinden kapandı.

Altın ve petrol fiyatları

Fed'in faiz indirimi beklentileriyle altının ons fiyatı yüzde 1,9 artarak 2.415 dolara çıktı, ancak şu anda yüzde 0,2 düşüşle 2.409 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 85,1 dolara yükseldi.

Avrupa ve asya piyasaları

Avrupa borsaları pozitif seyrederken, İngiliz sterlini dolar karşısında son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'da enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 2,2 ile beklentiler doğrultusunda gelirken, İngiltere'nin büyümesi dikkat çekti. Asya piyasalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir gözlendi.

Türkiye Piyasaları ve Merkez Bankası Açıklamaları

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 2,62 artışla 11.024,33 puandan kapandı. Dolar/TL, 32,9740 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini belirtti. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, sıkı para politikasının TL tasarruflarını artırdığını vurguladı.

Bugün İzlenecek Veriler

Bugün Türkiye'de mayıs ayı ödemeler dengesi, ABD'de ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının mayıs ayında 1,347,5 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.