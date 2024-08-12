ABD’de resesyon endişelerinin azalması, makroekonomik verilerin küresel ekonomik aktiviteye dair ipuçları vereceğine yönelik beklentileri artırıyor.

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan toparlanma, haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verisi, piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Uzmanlar, bu verinin ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ışık tutabileceğini ve piyasaların yönünü belirleyebileceğini öngörüyor. ABD Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 artması bekleniyor. Bu beklentiler, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

Fed faiz indirimi sinyalleri veriyor

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun güçlü bir iş gücü piyasası ortamında düşüş trendine girmesi halinde, Fed'in yakında faiz oranlarını indirmeye başlayabileceğini belirtti. Para piyasalarında ise Fed’in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler güçleniyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93 seviyelerinde yatay seyrederken, dolar endeksi 103,2, altının ons fiyatı ise 2.433 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında faiz indirimi beklentisi

Avrupa borsaları da küresel piyasalardaki toparlanma eğilimiyle haftayı yükselişle kapattı. Analistler, özellikle Almanya’daki ekonomik aktiviteye dair endişelerin sürdüğünü ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek ay faiz indirimi yapmasının beklendiğini belirtiyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya’da TÜFE aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 artış gösterdi.

Asya piyasalarında pozitif seyir

Asya piyasalarında, New York borsasında cuma günü görülen alıcılı seyir, haftanın ilk işlem gününe de yansıdı. Japonya borsası tatil nedeniyle kapalı olsa da, Çin ve Güney Kore borsaları yükselişle açıldı. Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükselişten kaynaklanan potansiyel risklere dikkat çekerken, Çin’in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,25’e yükseldi.

Borsa İstanbul’da haftaya düşüşle başlangıç

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 1,89 değer kaybederek kapattı. Dolar/TL kuru, yüzde 0,1 azalışla 33,5490 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi takip edilecek.

Bugünün takvimi

10.00: Türkiye, haziran ayı perakende satışlar

10.00: Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

18.00: ABD, temmuz ayı tüketici enflasyon beklentisi

21.00: ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi