Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayınlanan değerlendirmesinde, ABD'deki yeni enflasyon verilerini ele alarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın, döviz ve borsa piyasalarında yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Memiş, ABD enflasyonunun küresel piyasalar üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini vurguladı. Bugün açıklanacak olan enflasyon verilerinin, finansal hareketliliği artıracağına dikkat çekerken, bu durumun yatırımcılar için fırsatlar yaratabileceğini ancak aynı zamanda riskler de barındırabileceğini ifade etti.

Memiş, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına atıfta bulunarak, ABD'deki enflasyonun artan risklere işaret ettiğini söyledi. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini ve işsizlik oranındaki düşüşün Fed'in kararlarında etkili olabileceğini belirten Memiş, ABD'deki ortalama saatlik kazançlardaki artış ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksindeki gerilemeyi de önemli ekonomik göstergeler olarak sıraladı.

Enflasyon beklentileri tırmanıyor

Memiş, kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e, uzun vadeli beklentinin ise yüzde 3'ten yüzde 3,3'e çıktığını belirtti. Bu oranların Mayıs 2024 ve 2008'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış olması, ABD’deki ekonomik zorlukları gözler önüne seriyor. "ABD'de işler hiç de kolay değil" diyen Memiş, bu durumun küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.

Sert dalgalanmalara hazırlıklı olun!

İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesini beklediğini ve bu durumun borsa, döviz, emtia ve kripto paralarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi. Özellikle altın ve gümüşün ons fiyatlarında ve kripto paralarda düşüş öngören Memiş, yatırımcılara şu önemli uyarıyı yaptı:

"Veri açıklandıktan sonra yaşanacak sert dalgalanmalar tuzak olarak görülebilir. Önemli olan ana trene odaklanmak. Dolar karşısında yükseliş görenler panik yapmamalı. TL'ye ihtiyacı olanlar bugünü değerlendirebilir."

Memiş, piyasa hareketliliğini izlerken sakin kalmanın ve stratejik hareket etmenin önemine değindi.