ABD hükümeti, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının süresinin 18 Şubat 2025’e kadar uzatıldığını açıkladı.

27 Kasım'da yürürlüğe giren ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören anlaşmanın süresi dolarken, ABD hükümetinden kritik bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın süresinin uzatıldığı belirtilerek, “ABD tarafından denetlenen Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalacak” denildi. Açıklamada, “Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Lübnan'a saldırdı: 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dâhil olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde "şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü" iddia edildi.

İsrail'in 26 Ocak’a kadar çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü. İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.