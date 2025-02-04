Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını duyurdu. Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada'nın 1,3 milyar dolarlık bir sınır güvenliği planını hayata geçireceğini belirtti.

Sınır güvenliği için 10 bin personel

Bu plan kapsamında sınırın yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendirileceğini ifade eden Trudeau, Amerikalı ortaklarla koordinasyonun artırılacağını ve fentanil akışını durdurmak için ek kaynaklar sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 10 bin personelin sınır güvenliği için görev yapacağını kaydetti.

Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü kurulacak

Trudeau, alınacak tedbirler arasında kartellerin terör örgütü olarak listelenmesi, sınırda 7/24 gözetim sağlanması ve organize suç, fentanil kaçakçılığı ile kara para aklama ile mücadele etmek amacıyla Kanada-ABD Ortak Hareket Gücü'nün kurulmasının da bulunduğunu belirtti. Bu çabaların desteklenmesi için 200 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, daha önce Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Ancak, Kanada ve Meksika ile yapılan görüşmeler sonucunda, her iki ülkenin sınır güvenliğini artırma taahhütleri karşılığında bu vergiler 30 gün süreyle ertelendi.