İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de sivillerin öldürülmediğini iddia ederek tartışmalara neden oldu. Filistin kökenli Kongre Üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'yu protesto ederek "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun konuşması ve tepkiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine ortak oturumda yaklaşık bir saat süren bir konuşma gerçekleştirdi. Netanyahu, konuşmasında Gazze'deki durumu değerlendirirken, İsrail ordusunun sivillere yönelik hassasiyet gösterdiğini savundu. Netanyahu, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivil kayıpları iddiaları

Netanyahu, Gazze'de sivillerin öldürülmediğini öne sürerek, İsrail'in sivil kayıplardan sorumlu tutulamayacağını belirtti. İsrail Başbakanı, "Refah'a gittiğimde İsrail ordusu komutanlarıyla görüştüm. Orada, bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanın öldüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği cevabını aldım." dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze'de sivilleri korumak için büyük çaba sarf ettiğini ve sivil ölümlerden Hamas'ın sorumlu olduğunu savundu.

ABD Kongresi'nde protesto

Netanyahu'nun konuşması, ABD Kongresi üyeleri tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Ancak, Filistin kökenli Kongre Üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "Savaş suçlusu" yazan bir pankart tutarak protesto etti. Tlaib, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil ölümleri reddetmesini ve İsrail'in politikalarını eleştirdi.