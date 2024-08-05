ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Nijer Savunma Bakanlığı, ortak bir açıklama yaparak, Pentagon'un Nijer'deki son askeri üssü olan Agadez'deki 201. Hava Üssü'nü Nijer ordu yetkililerine teslim ettiğini duyurdu.

Koordinasyon ve devir teslim süreci

Açıklamada, üssün personel ve teçhizatının geri çekilme çalışmalarının tamamlanması için iki ülke arasındaki koordinasyonun önümüzdeki haftalarda devam edeceği belirtildi. Ayrıca, "ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasındaki etkili işbirliği ve iletişim, bu devir teslimin planlanandan önce tamamlanmasını sağladı" ifadesine yer verildi.

Üsteki bir hangarda düzenlenen tören sırasında, ortak açıklamanın okunmasının ardından üssün devir teslimine ilişkin belgeler tarafların ordu yetkililerince imzalandı.

Anlaşma ve çekilme süreci

Nijer, 17 Mart'ta ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ve Amerikan askerlerinin ülkeden bir an önce ayrılmasını talep etti. ABD, askerlerinin Nijer'den en geç 15 Eylül'e kadar tamamen çekileceğini duyurmuştu.

Bu gelişme, ABD ve Nijer arasındaki askeri işbirliği ve ilişkilerin son bulduğunu işaret ediyor.