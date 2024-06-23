Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın vize merkezini kapatması halinde Rusya'nın da karşılık olarak uygun önlemler alacağını belirtti. Zaharova, "Bu tür önlemlerin uygulanması durumunda Rus tarafı uygun bir yanıt verecek" dedi.

Büyükelçi Antonov’un açıklamaları

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, günün erken saatlerinde basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus vize merkezlerinin Washington ve New York'taki ofislerini kapatma kararını Rus tarafına ilettiğini doğruladı. Antonov, bu kararın Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkileri daha da zorlaştıracağını ifade etti.

Vergi muafiyeti iptali

ABD'nin aldığı tek karar vize merkezlerinin kapatılmasıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Rus diplomatların ülkedeki vergi muafiyeti hakkı da iptal edildi. Bu adım, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor.

Diplomatik gerginlik tırmanıyor

Bu gelişmeler, son dönemde iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür karşılıklı hamlelerin diplomatik ilişkileri daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor.

Rusya'nın yanıtı bekleniyor

Rusya'nın nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Rus yetkililer, ABD'nin bu adımlarına karşı benzer önlemler alacaklarını belirtiyor. Diplomatlar ve uluslararası ilişkiler uzmanları, iki ülke arasındaki bu tür gerginliklerin uzun vadede küresel diplomasi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ediyor.