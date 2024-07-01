ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimlere kısa bir süre kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump ve Demokratların adayı mevcut başkan Biden arasındaki ilk münazarada Trump kamuoyuna göre avantajı eline aldı. Seçimlere kalan 4 ayda adayların artıları ve eksileri neler?Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Biden'ın farklı dönemlerde özellikle son 2 yıl içerisinde vermiş olduğu fiziksel ve ruhsal sağlığına dair görüntüler ülke genelinde endişeye yol açtı. Trump ve Biden arasında 27 Haziran'da yapılan ilk münazarada da Trump özellikle bu noktaya oynadı. Biden'ın tartışma sırasında dalan gözleri, manasız bakışları ve sorulan sorular karşısında vermiş olduğu alakasız yanıt demokratlar için moral bozucu oldu.

NY TİMES'TAN BİDEN'A İSTİFA ÇAĞRISI

New York Times, Donald Trump'a karşı Biden'ın sergilediği silik performanstan ötürü kendisini istifaya çağırdı ve 2024 için adaylık sürecinden çekilmesini istedi. Gazetedeki habere göre "Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmetinin yeniden seçilmek için aday olmayacağını duyurmak" şeklinde ifadelere yer verildi.

ABD'LİLERİN YÜZDE 72'Sİ BİDEN'IN AKIL SAĞLIĞINA GÜVENMİYOR

ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların %72'sinin Biden'ın başkanlık yapacak zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olmadığını ifade etti.

Aynı anket Trump için yapıldı. Katılımcıların %50'si Trump'ın başkanlık yapmaya elverişili olduğunu düşünüyor. %49'u ise Trump'ın başkanlık için uygun zihinsel sağlığı olmadığına inanıyor.

SON SEÇİM ANKETLERİNE GÖRE TRUMP ÖNDE!

New York Times'ın ülke genelindeki son anketlerin geneline göre yaptığı değerlendirmede Donald Trump rakibi Joe Biden'ın 4 puan önünde görünüyor. NY Times'ın 1,226 katılanla yapmış olduğu ankette Trump %48 oy alırken Biden %44'te kaldı. Ankete göre %8 oranında kararsız ve oy vermeyecek seçmen bulunuyor.