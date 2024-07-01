ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine yalnızca dört ay kaldı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile mevcut başkan ve Demokrat aday Joe Biden arasındaki ilk münazara, Trump'ın kamuoyu nezdinde avantajlı bir konuma gelmesine neden oldu. Peki, bu süreçte adayların artıları ve eksileri neler?

Trump ve Biden arasındaki münazara: İlk raundun galibi kim?

27 Haziran'da gerçekleşen ilk münazara, Amerikan siyasetinde önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Münazara sırasında Trump, Biden'ın fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerine yoğunlaşarak rakibini sıkıştırdı. Biden'ın tartışma esnasında dalan gözleri ve zaman zaman verdiği alakasız yanıtlar, Demokrat seçmenler arasında moral bozukluğuna yol açtı.

New York Times’tan Biden’a istifa çağrısı

İlk münazara sonrasında New York Times, Biden’ın sergilediği performans nedeniyle kendisini istifaya çağırdı. Gazete, Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmetinin, yeniden aday olmayacağını açıklamak olduğunu belirtti.

Amerikan halkının güven sorunu

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 72'si Biden'ın başkanlık yapacak zihinsel ve fiziksel sağlığa sahip olmadığını düşünüyor. Aynı anket Trump için yapıldığında, katılımcıların yüzde 50'si Trump'ın başkanlık yapmaya elverişli olduğunu belirtirken, yüzde 49'u ise Trump'ın zihinsel sağlığı konusunda endişe taşıyor.

Son seçim anketlerinde Trump önde

New York Times'ın ülke genelinde gerçekleştirdiği son ankete göre, Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın 4 puan önünde yer alıyor. Bin 226 katılımcıyla yapılan ankette, Trump yüzde 48 oy alırken, Biden yüzde 44'te kaldı. Ankete göre, yüzde 8 oranında kararsız ve oy vermeyecek seçmen bulunuyor.

Adayların Artıları ve Eksileri

Trump’ın Artıları:

Sağlam İmaj: Trump, Biden’a göre daha dinç ve enerjik bir imaj çiziyor.

Ekonomi Vurgusu: Trump, ekonomi politikaları ile iş dünyasının desteğini alıyor.

Karizma: Trump'ın karizmatik ve kendinden emin tavırları seçmenler üzerinde olumlu etki bırakıyor.

Trump’ın Eksileri:

Geçmiş Skandallar: Trump’ın önceki başkanlık dönemi ve kişisel skandalları, bazı seçmenler üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Radikal Tavırlar: Trump'ın agresif ve sert söylemleri, ılımlı seçmenleri uzaklaştırabilir.

Biden’ın Artıları:

Tecrübe: Biden'ın uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesi, onun en büyük avantajlarından biri.

Sosyal Politikalara Vurgu: Biden, sağlık ve eğitim gibi sosyal politikalarda daha ılımlı ve kapsayıcı bir yaklaşım sergiliyor.

Biden’ın Eksileri:

Sağlık Durumu: Biden’ın yaşadığı sağlık sorunları ve bu konudaki spekülasyonlar, seçmenlerin güvenini zedeleyebilir.

Silik Performans: İlk münazaradaki performansı, Biden’ın kampanyası üzerinde olumsuz etki yaratmış durumda.