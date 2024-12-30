ABD’nin eski başkanı ve 2024 seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, cinsel saldırı ve iftira suçlamalarıyla yargılandığı davada 5 milyon dolarlık tazminat cezasına çarptırılmıştı. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump’ın itirazlarını reddederek kararı onadı.

Mahkemenin gerekçesi

Temyiz Mahkemesi, Trump’ın yargılamanın adaletsiz olduğu yönündeki argümanlarını geçersiz buldu. Mahkeme, eski dergi yazarı E. Jean Carroll’un iddialarını destekleyen kanıtların güçlü olduğunu belirtti. Özellikle Trump’ın 2005 yılına ait “Access Hollywood” programındaki ifadelerinin, Carroll’un iddialarıyla tutarlı bir davranış modeli sergilediğine dikkat çekildi.

Temyiz süreci devam ediyor

Seçilmiş başkan Trump’ın sözcüsü Steven Cheung, konuya ilişkin açıklamasında, “ABD’liler, adalet sistemimizin siyasi bir silah olarak kullanılmasına derhal son verilmesini ve Demokratlar tarafından finanse edilen ‘Carroll aldatmacası’ dahil tüm cadı avlarının hızla reddedilmesini talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cheung, davanın temyiz sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Trump, cinsel saldırı ve iftiradan geçtiğimiz yıl suçlu bulunmuştu

Bölge mahkemesinin 2023 yılı mayıs ayında Trump’ı suçlu bulduğu karar, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen bir olaya dayanıyordu. Bir dönem güzellik ve moda dergisi Elle için köşe yazıları kaleme alan Carroll, Trump’ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Carroll ayrıca Trump'ın 2022 yılı ekim ayında sosyal medyada yayınladığı açıklamalarla tecavüz iddiasının asılsız olduğunu söyleyerek, kendisine iftira attığını belirtmişti. Manhattan’daki bölge mahkemesinin jüri üyeleri, Trump’ın tecavüz suçu işlediğini tespit etmemekle birlikte Carroll’a cinsel saldırı için 2,02 milyon dolar ve iftira nedeniyle 2,98 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Trump ise Carroll’u tanımadığını ve “tipi olmadığını” söylemiş ve tecavüz iddiasını yazdığı anı kitabının reklamını yapmak için kullandığını söylemişti.

Trump, ayrı bir davada 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti

Trump, Carroll tarafından açılan ayrı bir dava olan “zarar tazminatı” davasında ise 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti. New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi, geçtiğimiz ocak ayında Trump’ın zedelenen itibarını onarması ve yaptığı açıklamaların yol açtığı duygusal zarar için Carroll'a 18.3 milyon dolar ve 65 milyon dolar da tazminat ödemesine karar vermişti. Trump, bu karara da itiraz etti ancak dava henüz karara bağlanmadı.