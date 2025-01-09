ABD Savunma Bakanlığı, dünyanın önde gelen video oyun şirketlerinden Tencent'i, askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle "Çinli askeri şirket" olarak sınıflandırdı. Bu tanımlama, Tencent'in ABD'deki işleyişine olumsuz etkiler yaratabilir. Tencent, Riot Games'in sahibi olmasının yanı sıra Epic Games ve Ubisoft gibi büyük oyun şirketlerinde önemli yatırımlara sahip.

Batarya üreticisi CATL'yi de kapsıyor

Bu gelişme, Tencent'in yanı sıra, Çin'in önde gelen batarya üreticisi CATL'yi de kapsıyor. Bloomberg'ün haberine göre, bu sınıflandırma her ne kadar yasal bir yaptırım içermese de, ABD'de iş yapma yeteneği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Tencent ve CATL, ABD Savunma Bakanlığı'nın listesinden isimlerini çıkarmak için girişimlerde bulunacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın belirlemesi, Çin hükümetinin Askeri Sivil Füzyon (MCF) stratejisi çerçevesinde, askeri ve sivil araştırmaları birleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekiyor. Bu durum, ABD'nin, özellikle teknoloji ve savunma konularında, Çin şirketlerine karşı giderek artan bir dikkat ve tedbirle yaklaştığını gösteriyor.

Tencent'in yasal temsilcisi Danny Marti, bu sınıflandırmanın şirket operasyonları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirtse de, şirketin bu sınıflandırmadan çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bu olay, daha önce de benzer durumla karşılaşan Xiaomi'nin tecrübeleriyle paralellik gösteriyor; Xiaomi, 2021'de listeye dahil edilmiş ancak kısa bir süre sonra listeden çıkarılmıştı.