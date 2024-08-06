ABD üssüne füze saldırısı: Biri ağır beş asker yaralandı

Orta Doğu'daki Amerikan askeri üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında biri ağır beş asker yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran üretimi Arash roketlerinin kullanıldığı görülüyor.

İran-İsrail gerginliği artıyor: Misilleme beklentisi

ABD istihbaratı, İran'ın İsrail'e yönelik olası misillemesinin zamanını henüz belirleyememiş durumda. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Tahran ziyareti ise bölgedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Gazze Şeridi'nde savaşın 305'inci günü

Gazze Şeridi'ndeki savaş 305'inci gününe girerken, tüm bölgeyi alev topuna çevirebilecek topyekun bir savaş korkusu zirvede. Bölgedeki gelişmeler, uluslararası camiada endişeyle izleniyor ve diplomatik çözüm çağrıları artıyor.

Rusya'dan İran'a S-400 desteği mi geliyor?

Sergey Şoygu'nun Tahran ziyareti, Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemi vermeye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi. Bu hamle, bölgede güç dengesini değiştirebilir ve gerginliği daha da artırabilir.