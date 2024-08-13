Polonya’nın Wisla programı kapsamında, Patriot hava savunma sisteminin bir parçası olan 48 adet M903 lançerinin üretimi için Raytheon Polska ve Huta Stalowa Wola arasında yeni bir sözleşme gerçekleştirildi. Sözleşmeye göre, Polonya’daki Stalowa Wola fabrikasında toplam 48 adet M903 Patriot hava savunma sistemi füze lançeri üretilecek. Füze lançerlerinin tamamının 2027 ve 2029 yılları arasında Polonya Ordusu’na teslim edilmesi bekleniyor ve sözleşmenin toplam değerinin 1.23 milyar dolar olduğu bildirildi.

Polonya, 2023 yılında ABD’den Patriot PAC-3 MSE hava ve füze savunma füze sistemini tedarik etmek istemişti. Washington yönetimi, 29 Haziran 2023’te Patriot sistemlerinin satışını onayladı. Bugün imzalanan sözleşme, önceki yıl yapılan anlaşmadaki füze lançerlerinin üretiminin kesinleşmesi anlamına geliyor. Huta Stalowa Wola, ayrıca fabrikada M903 lançerleri için servis, bakım ve onarım işlevini görecek merkezler kurarak, Polonya Ordusu’na teknik desteğini sürdürecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Bu sözleşme Polonya’nın güvenliğini güçlendiriyor. ABD ve Polonya ilişkileri daha önce hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı." ifadelerini kullandı. Polonya, özellikle Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından savunma yatırımlarını artırmasıyla dikkat çekiyor.

Doğu Avrupa ülkesi Polonya, 2024 yılı için belirlenen ekonomik çıktısının %4’ünden fazlasını savunmaya harcayacağını duyurmuştu. Uzmanlar, bu harcama miktarının NATO’nun yıllık %2’lik hedefinin iki katı olduğunu vurguluyor.