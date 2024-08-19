Bitcoin (BTC), 60 bin doların altında seyrederken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerini ve politika duyurularını yakından izliyor. Kripto piyasalarında önemli hareketler yaratabilecek üç ana gelişme öne çıkıyor.

Fed tutanakları ve faiz beklentileri

21 Ağustos Çarşamba günü yayımlanacak olan Temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, yatırımcıların radarındaki ilk büyük olay. Tutanaklarda yer alacak faiz oranları ve para politikalarına dair ipuçları, kripto varlıklar üzerindeki risk algısını şekillendirecek.

Eğer Fed daha güvercin bir tutum sergilerse, Bitcoin gibi riskli varlıklarda yükseliş görülebilir. Ancak, daha şahin bir duruş benimsenirse, piyasalarda satış baskısı artabilir. FedWatch verilerine göre, yatırımcılar Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini tamamen fiyatlamış durumda. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de %28 oranında fiyatlanıyor.

Haftalık işsizlik başvuruları ve ekonomik güç

Kripto yatırımcıları, Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvurusu verilerini de yakından takip ediyor. Beklenenden düşük başvuru sayıları, ekonominin gücünü koruduğunu gösterebilir ve bu durum kripto varlıklar gibi riskli yatırımlar için olumlu bir işaret olabilir. Tersine, yüksek işsizlik başvuruları ekonomide yavaşlama endişesi yaratabilir, bu da Bitcoin gibi varlıklarda düşüşe yol açabilir.

Jackson Hole ve Powell'ın açıklamaları

Yatırımcıların en çok odaklandığı diğer bir konu ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma. Geçen yılki etkinlikte Powell, enflasyonla mücadelenin önemini vurgulamış ve faiz oranlarının yüksek tutulacağı sinyalini vermişti.