ABD, son günlerde yaşanan şiddet olaylarıyla sarsılıyor. New Orleans’ta bir aracın kalabalığa dalarak 10 kişiyi öldürmesinin ardından, Las Vegas’taki Trump International Oteli önünde bir Tesla Cybertruck alev aldı. Tesla’nın sahibi Elon Musk, olayların bağlantılı olabileceğini iddia etti.

New Orleans’ta araçlı saldırı

New Orleans’ın ünlü Bourbon Caddesi’nde dün gece 03.15’te gerçekleşen saldırıda, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, en az 35 kişi yaralandı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü. FBI, saldırının terör eylemi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Trump oteli önünde yanan Tesla

Aynı gün, Las Vegas’taki Trump International Hotel önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck alev aldı. Olayda 7 kişi yaralandı. Görüntülerde, aracın alevler içinde kaldığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tesla’nın sahibi ve ünlü iş insanı Elon Musk, olayın ardından X (eski adıyla Twitter) platformunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Musk, “Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor. İlk bulgular, patlamanın havai fişekler ya da bomba kaynaklı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Musk: ‘Olaylar bağlantılı olabilir’

Musk, her iki olayda kullanılan araçların Turo adlı bir araç kiralama platformundan temin edildiğini belirterek, saldırılar arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü.

“Terör eylemi olma olasılığı yüksek. Hem bu Cybertruck hem de New Orleans’taki F-150 intihar bombası aynı yerden kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar.” ifadelerini kullandı.

FBI ve yetkililer harekete geçti

FBI, her iki olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek araçların kiralanma süreçlerini ve saldırganların bağlantılarını araştırıyor. Yetkililer, saldırıların planlı bir terör eylemi olup olmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

ABD’de art arda yaşanan bu olaylar sonrası büyük şehirlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Özellikle kalabalık alanlarda ve önemli binalarda daha sıkı denetimler yapılıyor.