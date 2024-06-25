ABD'de böbrek nakli esnasında uyanan John Nicholas, bütün ameliyatı izledi. Bu inanılmaz olay, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Organ nakillerinde tarihi olay

Son yıllarda artan organ nakilleri, birçok hastanın hayatını kurtarıyor. ABD'de en sık yapılan nakiller karaciğer ve böbrek nakilleri. Geçtiğimiz ay, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman'ın ameliyattan iki ay sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Slayman, Massachusetts General Hastanesi'nde (MGH) gerçekleştirilen nakil ameliyatında domuz böbreği almıştı. Hastane, Slayman'ın ölümünün domuz böbreği naklinden kaynaklandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti.

Genetiği değiştirilmiş domuz organı

Genetiği değiştirilmiş domuz organlarıyla yapılan nakiller geçmişte başarılı olmamıştı, ancak Slayman'a yapılan bu nakil, tıp dünyasında tarihi bir dönüm noktası olarak görülmüştü. Slayman, böbrek rahatsızlığının yanı sıra Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı. 2018'de insan böbreği nakli yapılmıştı, ancak beş yıl sonra bu böbrek de işlevini yitirmişti.

Ameliyat sırasında uyandı

New York Post'ta yer alan haberlere göre, Şikago'da 28 yaşındaki John Nicholas, böbrek nakli ameliyatı sırasında teknik bir hata nedeniyle uyandı. Nicholas, ameliyat sırasında her şeyi gördü ve yeni böbreğini bile fark etti. Doktorlar, Nicholas'a anestezi yerine sezaryen doğum için kullanılan spinal anestezi iğnesi uygulandığını açıkladı.

Dr. Vicente Garcia Tomas, bu tür ameliyatların sağlık personeli için genellikle daha kolay olduğunu belirtti. Nicholas, ameliyat sırasında yaşadığı deneyimi şöyle ifade etti:

"Yeni böbreğimin neye benzediğini görmek güzeldi. Rahatlamam için bana biraz sakinleştirici verilmişti ama hâlâ ne yaptıklarının farkındaydım."