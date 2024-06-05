Olay, Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden Ben Houchin tarafından açıklandı. Houchin, Glantz'ın sabah saat 09.44'te huzurevinde öldüğünün bildirildiğini, ancak cenaze şirketi çalışanlarının kadının hala nefes aldığını fark ettiğini belirtti.

Cenaze nakil aracında fark edildi

Cenaze işlemleri için nakil sırasında bir görevlinin Glantz'ın nefes aldığını fark etmesi üzerine, durum hemen yetkililere bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından hastaneye götürülen Glantz'ın durumu, olayın ne kadar sıra dışı olduğunu vurgulayan Houchin tarafından dile getirildi. Huzurevi çalışanlarının yasa dışı bir hareket yapıp yapmadığı henüz belirlenemediği için olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

Güney Afrika (2018): Bir kadın araba kazası sonrası öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak hayatta olduğu fark edilmişti.

ABD, Michigan (2020): Beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp'ın cenaze işlemleri sırasında yaşadığı tespit edilmişti.

ABD, Iowa (2023): Alzheimer hastası bir kadının öldüğü bildirildikten sonra, cenaze işlemleri sırasında yaşadığı anlaşılmıştı.

Bu olaylar, tıbbi ve cenaze işlemlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Huzurevi ve hastane çalışanlarının bu tür durumlarda daha dikkatli olmaları, benzer olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.