3 Haziran'da Oregon'un Seaside kentinde 7.3 metre boyunda dev bir deniz canlısı kıyıya vurdu. Bu olağanüstü olay, bölge sakinlerinin ve bilim insanlarının dikkatini çekti.

İlk bakışta canlının "güneş balığı" türüne ait olduğu düşünüldü. Fakat Yeni Zelanda'da yaşayan bir araştırmacı olan Mariann Nyegaard, fotoğrafları incelediğinde canlının "kapüşonlu güneş balığı" (Mola tecta) olabileceğini fark etti.

Nyegaard'ın açıklamasına göre, "kapüşonlu güneş balığı" türü daha önce sadece güney yarımkürenin ılıman sularında yaşıyordu. Fakat son zamanlarda Kaliforniya ve Alaska'da da bu türün üyelerine rastlandı.

Kapüşonlu güneş balıkları hakkında hala çok fazla bilgi bulunmuyor. Bu türün nadir görülmesi ve derin sularda yaşaması, araştırma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Oregon'da kıyıya vuran kapüşonlu güneş balığının hala sahilde olduğu ve akbabaların sert derisini delmesinin zor olması nedeniyle haftalarca orada kalabileceği tahmin ediliyor.