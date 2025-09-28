ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’den doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılmasına ilişkin yürütme emrinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda kesin bir karar verilmesini talep etti. Konu, ülke genelinde geniş bir yankı uyandırdı.

Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'den karar bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'den, doğumla verilen vatandaşlık hakkının sona erdirilmesine yönelik yürütme emri hakkında bir karar verilmesini istedi. CNN’in haberine göre, Washington yönetimi, bu yürütme emrinin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılmasını talep etti.

Anayasaya aykırılık tartışması

ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği, ABD topraklarında doğan herkesin, diplomat çocukları hariç, vatandaşlık hakkına sahip olacağını belirtmektedir. Ancak Trump yönetimi, doğumla verilen bu vatandaşlık hakkının, yasal yollarla ABD’ye giren geçici ziyaretçiler ya da yasa dışı yollarla ülkeye giren kişiler için geçerli olmadığını savunuyor.

İki ayrı davada temyiz başvurusu

Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkını kaldırmayı amaçlayan yürütme emrinin engellenmesine ilişkin iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulundu. Başsavcı John Sauer, alt mahkemelerin verdiği kararların, ABD’nin sınır güvenliğini zayıflattığını ve bu kararların, Başkan Trump ve yönetimi için büyük önem taşıyan bir politikayı geçersiz kıldığını belirtti.

Temmuz ayında, San Francisco merkezli bir federal temyiz mahkemesi, Trump’ın politikasını engelleyen Seattle’daki bir yargıcın kararını onadı. Aynı ayın başında, New Hampshire’daki bir yargıç da, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin açtığı toplu davada, Trump’ın yürütme emrinin uygulanmasını engelledi. Bu kararlar, Yüksek Mahkeme’nin vereceği kararın önemini bir kat daha artırıyor.

Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin vereceği kararın, sadece doğumla vatandaşlık hakkının kaldırılması meselesinin değil, aynı zamanda ülkenin sınır güvenliği ve göçmen politikalarının geleceği üzerinde de büyük etkiler yaratacağına inanıyor.