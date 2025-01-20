ABD’nin 47. başkanı olarak seçilen Donald Trump, Kongre binasında düzenlenen görkemli bir törenle yemin ederek göreve başladı. Trump'ın eşi Melania Trump ve eski başkan Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleşen bu özel an, tarihî bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Beyaz Saray’dan Kongre’ye uzanan bir gün

Yemin töreninin öncesinde Trump ve Biden, Beyaz Saray’da buluşarak geleneksel olarak görev devir teslimi yaptı. Ardından birlikte limuzine binerek Kongre binasına doğru hareket ettiler. Törende Tesla CEO'su Elon Musk ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi önemli isimler de yer aldı.

Soğuk hava etkisini gösterdi

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinlikler iç mekanlara taşındı. Donald Trump, Kongre binasındaki törenin ardından Capital One Arena’ya geçerek destekçilerine hitap etti. Başkanlık geçit töreni de bu spor salonunda gerçekleştirildi.

Melania Trump’ın tarzı gündem oldu

First Lady Melania Trump’ın seçimleri, özellikle kıyafeti ve şapkasıyla dikkatleri üzerine topladı. Lacivert elbisesi ve şapkasının yanı sıra, şıklığıyla 2017’deki şıklığı arasındaki fark da gündeme geldi. Tasarımcı Eric Javits imzalı şapka, 2017’deki Jackie Kennedy stiline bir göndermede bulunmuştu.

Melania Trump, First Lady olarak görev yaptığı süre boyunca stilini yansıtmaya devam ediyor. "New York Times" baş moda eleştirmeni, Trump’ın keskin omuzlu, askeri esintili elbiseleriyle, modaya yön veren tasarımcılara olan ilgisini vurguladı.