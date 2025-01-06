Amerika Birleşik Devletleri, 2011’den bu yana en sert kış koşullarıyla karşı karşıya. Kutup girdabı kaynaklı aşırı soğuklar ve yoğun kar yağışı, ülkenin doğusuna doğru ilerlerken 7 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

New Jersey ve 6 eyalette olağanüstü hal

New Jersey Valisi Phil Murphy, şiddetli rüzgar, donmuş yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Murphy, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu. Daha önce Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia, Batı Virginia ve Arkansas eyaletlerinde de benzer kararlar alınmıştı.

Ulaşımda aksamalar: 2 bin uçuş iptal

FlightAware verilerine göre, kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık 2 bin uçuş iptal edildi. Kansas Eyalet Karayolu Devriyesi, yollarda kayganlık nedeniyle kazaların yaşandığını ve bir itfaiye aracının devrildiğini bildirdi.

Fırtına doğuya ilerliyor

Meteorologlar, fırtınanın doğuya doğru hareket ettiğini ve Washington DC, Baltimore ile Philadelphia gibi şehirlerde buzlanma ve kar yağışı beklendiğini belirtiyor. Washington DC’de pazar günü sonuna kadar sürecek bir kar acil durumu ilan edilerek sürücüler uyarıldı.

Kutup girdabı etkisi

Uzmanlara göre, aşırı soğuklar kutup girdabı olarak bilinen bir hava olayı nedeniyle oluştu. Arktik bölgesindeki soğuk hava kütlesi, ABD’nin iç kesimlerine kadar genişleyerek sıcaklıkları tarihi ortalamaların altına düşürdü.

AccuWeather meteorologlarından Dan DePodwin, bu durumun ABD için 2011’den bu yana en soğuk ocak ayı olabileceğini ifade etti. Dondurucu soğukların etkisinin bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tehlike devam ediyor

Yetkililer, hava koşullarının yol açabileceği tehlikelere karşı halkın dikkatli olmasını istedi. Sıcaklıkların daha da düşmesi beklenirken, acil durum ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Uçuş iptalleri ve ulaşım aksamalarının önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısı yapıldı.