ABD'nin Kentucky eyaletinde, nafaka ödememek için hükümetin ölü kayıt sistemini hackleyen Jesse Kipf, sahte ölüm belgesi hazırlayarak büyük bir skandala imza attı. Olayın açığa çıkmasının ardından Kipf, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nafaka kaçışında skandal yöntem

Kentucky'de yaşayan Jesse Kipf, çocuklarına ödemesi gereken 100 bin dolarlık nafakadan kaçmak için yasa dışı bir yol seçti. Hükümetin ölü kayıt sistemini hackleyen Kipf, başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı bilgilerini çaldı. Bu bilgileri kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine erişen Kipf, kendisi için sahte bir ölüm belgesi oluşturdu ve bu belgeyi doktorun dijital imzasıyla onayladı.

Sahte ölüm belgesini pazarlamaya çalıştı

Kipf’in illegal faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Ölü kayıt sistemlerinin yanı sıra, farklı eyaletlerdeki hükümet ve özel ağlara da erişim sağladı ve bu bilgileri başkalarına satma girişiminde bulundu. Yasa dışı faaliyetlerini daha da ileri götüren Kipf, bu şekilde hem dolandırıcılık yapmayı hem de kimlik hırsızlığı yapmayı amaçladı.

Suçunu kabul edip hapis cezası aldı

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kentucky Savcılık Ofisi, Kipf’in gözaltına alındığını açıkladı. Suçunu kabul eden Kipf, “dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı” suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kipf’in eylemleri, yasadışı yollardan nafaka ödemekten kaçınma çabalarının nasıl büyük hukuki sonuçlar doğurabileceğinin çarpıcı bir örneğini oluşturdu.