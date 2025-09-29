ABD borsasında teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, günü 114,13 puanlık artış ve %0,51 yükselişle tamamladı. Endeks, yatırımcılar arasında olumlu havayı sürdürdü.

Nasdaq’ta günlük yükseliş

ABD borsasında teknoloji hisseleri öne çıkarken, Nasdaq endeksi gün boyu pozitif bir seyir izledi. 114,13 puanlık artış, endeksin %0,51 değer kazanmasını sağladı.

Yatırımcıların odağı teknoloji hisselerinde

Gün içerisinde teknoloji şirketlerinin hisse fiyatlarındaki yükseliş, Nasdaq’ın toparlanmasında etkili oldu. Analistler, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketleri yakından takip ettiğini belirtti.

TOGG Avrupa pazarında: Fiyatları Türkiye’ye göre şaşırtıcı
TOGG Avrupa pazarında: Fiyatları Türkiye’ye göre şaşırtıcı
İçeriği Görüntüle

Genel piyasa görünümü

ABD borsasında Nasdaq haricinde, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri de günü hafif artışlarla kapattı. Piyasalarda genel iyimserlik havası, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Kaynak: HABER MERKEZİ