ABD borsasında teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, günü 114,13 puanlık artış ve %0,51 yükselişle tamamladı. Endeks, yatırımcılar arasında olumlu havayı sürdürdü.
Nasdaq’ta günlük yükseliş
Yatırımcıların odağı teknoloji hisselerinde
Gün içerisinde teknoloji şirketlerinin hisse fiyatlarındaki yükseliş, Nasdaq’ın toparlanmasında etkili oldu. Analistler, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketleri yakından takip ettiğini belirtti.
Genel piyasa görünümü
ABD borsasında Nasdaq haricinde, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri de günü hafif artışlarla kapattı. Piyasalarda genel iyimserlik havası, yatırımcıların risk iştahını artırdı.