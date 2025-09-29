Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD borsasında Nasdaq haricinde, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri de günü hafif artışlarla kapattı. Piyasalarda genel iyimserlik havası , yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Gün içerisinde teknoloji şirketlerinin hisse fiyatlarındaki yükseliş, Nasdaq’ın toparlanmasında etkili oldu. Analistler, yatırımcıların kısa vadeli pozitif hareketleri yakından takip ettiğini belirtti.

ABD borsasında teknoloji hisseleri öne çıkarken, Nasdaq endeksi gün boyu pozitif bir seyir izledi. 114,13 puanlık artış, endeksin %0,51 değer kazanmasını sağladı.

ABD borsasında teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi , günü 114,13 puanlık artış ve %0,51 yükselişle tamamladı. Endeks, yatırımcılar arasında olumlu havayı sürdürdü.

