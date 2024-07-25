İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasının ardından Washington'da kaldığı Watergate Oteli, protestocular tarafından hedef alındı. Filistinli aktivistler, Netanyahu ve İsrail heyetinin konakladığı otelde geniş çaplı bir böcekli protesto gerçekleştirdi.

Watergate Oteli'nde sürpriz protesto

Netanyahu’nun Washington ziyaretinde kaldığı Watergate Oteli, protestocuların hedefi oldu. Filistinli eylemciler, otelin çeşitli alanlarına kurtçuklar, hamam böcekleri ve cırcır böcekleri bırakarak büyük bir kaos yarattı. Otele gece yarısı sızan protestocular, İsrail heyetinin yemek odalarına, koridorlara ve lobilere böcekleri yayarak otelin birçok katında yangın alarmlarının tetiklenmesine neden oldu.

Eylem ve tepkiler

Filistin Gençlik Hareketi adlı grup, eylemin sorumluluğunu üstlendi ve sosyal medya üzerinden, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Protesto sırasında otelin yangın alarmları sık sık devreye girdi, bu da otel yönetimi ve güvenlik personelinin büyük bir mücadele vermesine yol açtı.

Netanyahu’nun kongre konuşması ve protestolar

Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma, büyük bir tepkiyle karşılandı. Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırılarını savunarak, İsrail askerlerini alkışlatması, geniş çaplı protestolara neden oldu. Washington’daki protestocular, Netanyahu’nun konuşmasını ve konakladığı oteli hedef alarak, İsrail hükümetinin politikalarını kınadılar.

Yangın alarmları ve güvenlik önlemleri

Protestocular, oteldeki yangın alarmlarını çalıştırarak Netanyahu ve İsrail heyetinin konforunu bozmaya çalıştı. Bu durum, otelde büyük bir karmaşaya neden oldu ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı.

Filistinli aktivistlerin açıklamaları

Filistinli aktivistler, eylemlerinin Netanyahu ve İsrail hükümetinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarına karşı bir tepki olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür eylemlerin, İsrail hükümetinin politikalarına karşı uluslararası baskıyı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Filistin destekçileri, ABD’de Netanyahu’nun kaldığı otele girerek her yere böcek döktü. pic.twitter.com/gbg8RFaGKk — TRT HABER (@trthaber) July 24, 2024