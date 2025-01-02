New York’un Queens bölgesindeki bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. CNN’in haberine göre, saldırı sonrası polis olay yerine sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmezken, saldırının motivasyonu ve faillerinin kimliği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

New Orleans’ta araçlı ve silahlı saldırı: 10 ölü, 35 yaralı

New Orleans’ın ünlü Bourbon Caddesi’nde yeni yıl kutlamalarını hedef alan bir diğer saldırı, çok daha ağır bir bilanço ortaya çıkardı.

42 yaşındaki eski asker Shamsud Din Jabbar, aracını hızla kalabalığın üzerine sürdü. Daha sonra araçtan inerek silahla çevreye ateş açtı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, en az 35 kişi yaralandı.

Polis, saldırganın olay yerinde güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğünü açıkladı. FBI, saldırının olası terör bağlantılarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Yetkililerden açıklama

ABD’li yetkililer, her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve faillerin bağlantılarının titizlikle araştırıldığını duyurdu. Başkan Joe Biden ise saldırılara ilişkin kınama mesajı yayımlayarak, mağdur ailelere başsağlığı diledi.