New York Times (NYT), ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlık yapmaları talimatını verdiğini öne sürdü. Gazeteye göre, bu talimat, Biden'ın mart ayında onayladığı gizli bir belgede yer alıyor.

Haberde, Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve silahlarının hızla genişlemesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtildi. Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını resmi olarak açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planlarının bulunduğu iddia edildi.

Belgenin "çok gizli" olduğu ve bu nedenle elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulandı. Basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği ifade edildi.

ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu hatırlatıldı. Vaddi'nin, "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği, ayrıca nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.